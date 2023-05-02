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Производственные здания в Горанский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 2 комнаты в Горанский сельский Совет, Беларусь
Производство 2 комнаты
Горанский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 250 м² 1/1 Этаж
€ 113,960
Производственно-складские помещения в 20км от МКАД, 250 и 325 м Частное производственное уни…
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