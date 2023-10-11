Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Городокский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Городокский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Городок, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Городок, Беларусь
Площадь 655 м²
Этаж 1/3
Продаётся помещение водяной мельницы в живописном месте у озера. Прекрасно подходит для разм…
€61,295
Realting.com
Перейти