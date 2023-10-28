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Коммерческая недвижимость в Хальчанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Хальч, Беларусь
Коммерческая
Хальч, Беларусь
Площадь 136 м²
Количество этажей 2
Продается готовый гостинично-туристический комплекс на 0,25 Га земли, в д.Хальч, Ветковского…
€141,908
Realting.com
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