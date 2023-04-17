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Купить производственное здание в Гайненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 7 комнатв Гайненский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат
Гайненский сельский Совет, Беларусь
7 Количество комнат 422 м² Количество этажей 3
€ 121,594
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…

Параметры недвижимости в Гайненский сельский Совет, Беларусь

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