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Коммерческая недвижимость в Гайненский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 422 м²
Количество этажей 3
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…
€108,796
Realting.com
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