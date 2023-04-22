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Коммерческая недвижимость в Фаниполь, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 18 комнат в Фаниполь, Беларусь
Коммерческая 18 комнат
Фаниполь, Беларусь
18 Количество комнат 385 м² 2/2 Этаж
€ 189,249
СЗАО „ФЗП“ предлагает земельный участок 1,83 га с готовым проектом предприятия и…
Коммерческая в Фаниполь, Беларусь
Коммерческая
Фаниполь, Беларусь
286 м² Количество этажей 3
€ 162,213
В одном из самых "молодых" городов Беларуси в г. Фаниполь Дзержинского р-на, …
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