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Склады в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
9 990 м² 1/1 Этаж
€ 5,920,397
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район&n…
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