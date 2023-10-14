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Коммерческая недвижимость в Фанипольский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Агроусадьба рядом с Минском. Адрес: Дзержинский р-н, Фанипольский с/с, д. Новинка. 18 км от…
€149,346
Склад в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 9 990 м²
Этаж 1/1
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район  …
€6,18 млн
Realting.com
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