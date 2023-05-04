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Коммерческая недвижимость в Дятловский район, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая в Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Этаж 2/2
€ 23,399
Коммерческая в Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
€ 25,748
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