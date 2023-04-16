Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Дзержинский район
  5. Дзержинск
  6. Офисы

Продажа офисных помещений в Дзержинск, Беларусь

Офис В архив
Очистить
1 объект найдено
Офис 14 комнатв Дзержинск, Беларусь
Офис 14 комнат
Дзержинск, Беларусь
14 Количество комнат 286 м² 2/2 Этаж
€ 171,133
2-х этажное административное здание с отличный ремонтом. Целевое назначение: офисное зд…
Realting.com
Перейти