Купить склад в Дзержинский район, Беларусь

Склад 3 комнаты Демидовичский сельский Совет, Беларусь 3 Количество комнат 1 426 м² 1/1 Этаж

€ 190,012

Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…