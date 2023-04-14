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Купить склад в Дзержинский район, Беларусь

Демидовичский сельский Совет
1
Путчинский сельский Совет
1
Станьковский сельский Совет
1
Фанипольский сельский Совет
1
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4 объекта найдено
Складв Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Склад
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
9 990 м² 1/1 Этаж
€ 5,875,436
Строительство здания склада Д. Шпильки, Фанипольский с/с, Дзержинский район, Минский район&n…
Склад 3 комнатыв Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 1 426 м² 1/1 Этаж
€ 190,012
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
Склад 4 комнатыв Станьково, Беларусь
Склад 4 комнаты
Станьково, Беларусь
4 Количество комнат 300 м² 1/1 Этаж
€ 135,723
Внимание! Возможна аренда складских помещений от 100 м2 до 1000 м2, по цене 1,2 дол.сша/м2.&…
Склад 3 комнатыв Путчинский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Путчинский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 478 м² 1/1 Этаж
€ 115,817
Продаётся отдельно стоящее капитальное строение(склад, производство, хранилище и т.д.), д. Г…

Параметры недвижимости в Дзержинский район, Беларусь

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