Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Дивинский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Дивинский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 242 м²
Этаж 5/9
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€144,200
Офис 2 комнаты с подъездными путями, в оживленном месте, с в жилом доме в Гродно, Беларусь
Офис 2 комнаты с подъездными путями, в оживленном месте, с в жилом доме
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
Продаются нежилые помещения коммерческого назначения. Офисы находится в жилом доме на первом…
€34,995
Коммерческая с охраной в Бобруйск, Беларусь
Коммерческая с охраной
Бобруйск, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается гараж в г. Бобруйск. Могилевская обл., ул. Гоголя, 44а.   - - - - - - - - - - - - …
€6,857
Магазин с в жилом доме в Минск, Беларусь
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 42 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€62,492
Офис в Брест, Беларусь
Офис
Брест, Беларусь
Площадь 775 м²
Этаж 1/1
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Предлагае…
€85,124
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом в Минск, Беларусь
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом
Минск, Беларусь
Площадь 313 м²
Этаж 1/1
Многофункциональное здание  г. Минск, ул. Могилевская, 4 В  Площадь: 313 м2 (1 этаж + подвал…
€633,702
Магазин с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением в Минск, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с видеонаблюдением
Минск, Беларусь
Площадь 17 м²
Количество этажей 3
Продается торговое помещение 17.3 кв.м. (склад) в ТЦ "Автозапчасти на Лещинского". Большой п…
€15,039
Магазин в Брест, Беларусь
Магазин
Брест, Беларусь
Площадь 39 м²
Этаж 1/5
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
€69,045
Склад с парковкой, с интернетом в Брест, Беларусь
Склад с парковкой, с интернетом
Брест, Беларусь
Площадь 425 м²
Этаж 1/1
Предлагаем для продажи СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ С ОФИСОМ. Общая площадь 425 м² (офис - 79,90 м²; …
€137,144
Офис 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Гродно, Беларусь
Офис 3 комнаты с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 2 026 м²
Количество этажей 3
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скла…
€264,831
Производство с парковкой, с подъездными путями в Сморгонь, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями
Сморгонь, Беларусь
Площадь 17 м²
Продается участок 20 соток с несколькими строениями. Первое – одноэтажное блочное здание с п…
Цена по запросу
Офис с видеонаблюдением, в оживленном месте, с в жилом доме в Брест, Беларусь
Офис с видеонаблюдением, в оживленном месте, с в жилом доме
Брест, Беларусь
Площадь 58 м²
Этаж 1
Лот 4545. Квартира по коммерческую недвижимость. Кирпичный дом. Квартира удобной планировки:…
€56,749
Realting.com
Перейти