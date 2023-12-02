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Коммерческая недвижимость в Дисна, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте в Дисна, Беларусь
Магазин с подъездными путями, в оживленном месте
Дисна, Беларусь
Площадь 681 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящее здание, в центре, рядом автостанция междугородних маршрутов. Рампа. Хорошие…
€14,230
в месяц
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