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Коммерческая недвижимость в Дещенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Дещенка, Беларусь
Коммерческая
Дещенка, Беларусь
2 053 м² Количество этажей 2
€ 182,336
Здание специализированное для образования и воспитания.  аг. Дещенка, ул. Первомайская …
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