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Склады в Дзержинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса в Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Склад с подъездными путями, с отдельным входом, для бизнеса
Дзержинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 466 м²
Продажа производственно-складской базы. Адрес: Дзержинский р-н, ул. Танковая, д. 11 Площадь …
€235,751
Realting.com
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