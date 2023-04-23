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Склады в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 3 комнаты в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 1 426 м² 1/1 Этаж
€ 189,249
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
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