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Коммерческая недвижимость в Демидовичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Склад 3 комнаты в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Склад 3 комнаты
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 426 м²
Этаж 1/1
Три отдельно стоящих склада на огороженной территории (0,4 га), в 16 км от авторынка Малинов…
€172,993
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