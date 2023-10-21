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Магазины в Дукорский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Магазин с кондиционером, с подъездными путями, с отдельным входом
Дукорский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Продается здание магазина в д. Дукорщина. Минская обл., Червенский р-н, 30 км от МКАД. - - -…
€23,589
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