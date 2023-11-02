ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Дукорский сельский Совет
Офисы
Продажа офисных помещений в Дукорский сельский Совет, Беларусь
Офис
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Склад с кондиционером, с видеонаблюдением, с парковка
Гродно, Беларусь
2 026 м²
3
Административно-складской комплекс состоит из 3 отдельностоящих капитальных строений: 1.Скл…
€264,103
Рекомендовать
Магазин с в жилом доме
Минск, Беларусь
47 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€69,179
Рекомендовать
Готовый бизнес 17 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
17
1 033 м²
3
Продаётся действующий бизнес - один из лучших образовательных центров в Республике Беларусь…
€565,935
Рекомендовать
Офис
Брест, Беларусь
8/8
Административное помещение в бизнес - центре "Брест Деловой" в собственность в восточной час…
€471,613
Рекомендовать
Коммерческая
Витебск, Беларусь
Продается комплекс капитальных строений (производственная база) в составе административного,…
€344,757
Рекомендовать
Офис с парковкой, с интернетом
Брест, Беларусь
870 м²
1/1
Предлагаю для продажи Капитальные строения, расположенные по адресу: Брестская обл., г. Брес…
€70,742
Рекомендовать
Коммерческая с интернетом, с видеонаблюдением, с подъездными путями
Минск, Беларусь
55 м²
1/10
Продается административное помещение в Центральном районе. Офис состоит из 2 комнат, мини-ку…
€67,912
Рекомендовать
Коммерческая
Барановичи, Беларусь
19 м²
1
Продаётся гараж, расположенный по адресу: г. Барановичи, массив гаражей по ул 50 лет ВЛКСМ у…
€1,415
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с видеонаблюдением, с отдельным входом
Минск, Беларусь
190 м²
1/17
Продается офис с отличным ремонтом по ул. Кропоткина, 84, Советский район г Минска. Офис рас…
€187,702
Рекомендовать
Магазин 1 комната с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Минск, Беларусь
1
9 м²
2/2
Торговое помещение 8,9 кв.м. Хорошая проходимость. Вход центральный и со стороны рынка. Луч…
€7,169
Рекомендовать
Магазин с парковкой, с мебелью, с интернетом
Колодищи, Беларусь
55 м²
1/1
Продаётся магазин площадью 55 м2 с земельным участком 3,7 соток в аг.Колодищи, ул.Волмянский…
€46,218
Рекомендовать
Офис с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
174 м²
1
Лучшее предложение торгового помещения в начале аг. Колодищи! Проходное место! Приватная пар…
€103,755
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL