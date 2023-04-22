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Коммерческая недвижимость в Дубровенский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
831 м² 2/2 Этаж
€ 232,186
Продается производственное здание в а. г. Огородники 6 км от г. Лида. Территория 30 соток ра…
Коммерческая в Огородники, Беларусь
Коммерческая
Огородники, Беларусь
526 м² Количество этажей 2
€ 112,648
Назначение: Здание торгового центра с рестораном; Общая площадь: 526 м2; Этажность: 1-2…
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