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Склады в Драчковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Склад 1 комната в Заречье, Беларусь
Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 154,996
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
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