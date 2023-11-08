Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Драчковский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Драчковский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис 1 комната с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Минск, Беларусь
Офис 1 комната с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 7/8
Офисное помещение 36.8м2 в бизнес-центре "Инфо" Пересечение проспект Пушкина и Пономаренко. …
€35,077
Производство в Будагово, Беларусь
Производство
Будагово, Беларусь
Площадь 15 м²
Количество этажей 3
Продается пристройка к административно бытовомум комплексу. Узнать стоимость Вашей недвижимо…
€56,124
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€111,680
Коммерческая в Минск, Беларусь
Коммерческая
Минск, Беларусь
Площадь 811 м²
Этаж 1/1
Продается помещение общественного питания. Узнать стоимость Вашей недвижимости, а также полу…
€215,140
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Житомля, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
€86,056
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом в Леснянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с интернетом
Леснянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Этаж 3
В продаже спортивно- оздоровительный комплекс «Павлинка», расположеный на берегу оз. Павлино…
€273,953
Магазин 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с интернетом в Барановичи, Беларусь
Магазин 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с интернетом
Барановичи, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 352 м²
Этаж 3/4
Продается торговое помещение по адресу: РБ, Брестская обл., г. Барановичи, ул.Тельмана 64; 3…
€102,893
Магазин в Минск, Беларусь
Магазин
Минск, Беларусь
Площадь 174 м²
Этаж 1/19
Продажа торгового помещения в ЖК «Славянский квартал». Помещение расположено в самом центре …
€154,887
Офис с в жилом доме в Минск, Беларусь
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 47 м²
Этаж 1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€69,265
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с сауной, с кредитом / ипотекой в Елизово, Беларусь
Производство 7 комнат с видеонаблюдением, с сауной, с кредитом / ипотекой
Елизово, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 3 595 м²
Производственная база в посёлке Елизово- 120 км от г. Минска, 20 км от г. Бобруйска, 30 км о…
€214,205
Производство 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Производство 7 комнат с подъездными путями, для бизнеса
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 7
Площадь 422 м²
Количество этажей 3
Продаётся здание под производство, склад, офис в д. Добренево, Логойский р-н, 35 км от МКАД.…
€107,570
Коммерческая в Гродно, Беларусь
Коммерческая
Гродно, Беларусь
Площадь 533 м²
Количество этажей 1
Месторасположение: г.Гродно, ул. Мостовая, 39 (здание бывшего дворца Моравских), исторически…
€5
Realting.com
Перейти