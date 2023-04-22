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Производственные здания в Драчковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 30 комнат в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Производство 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
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