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Коммерческая недвижимость в Драчковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Склад 1 комната в Заречье, Беларусь
Склад 1 комната
Заречье, Беларусь
1 Количество комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 154,996
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Коммерческая в Заречье, Беларусь
Коммерческая
Заречье, Беларусь
147 м² 1/1 Этаж
€ 154,996
Складской комплекс, можно под СТО. Три отдельно стоящих здания –1. Мастерская по ремон…
Коммерческая 30 комнат в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Производство 30 комнат в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Производство 30 комнат
Драчковский сельский Совет, Беларусь
30 Количество комнат 11 118 м² 1/2 Этаж
Цена по запросу
Realting.com
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