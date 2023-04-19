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Купить производственное здание в Добруш, Беларусь

Производство В архив
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1 объект найдено
Производствов Добруш, Беларусь
Производство
Добруш, Беларусь
59 м² 1/1 Этаж
€ 118,997
Производственный корпус. Площадь земельного участка : 85.13 соток Комплекс состоит из трех с…
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