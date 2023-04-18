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Купить коммерческую недвижимость в Добрушский район, Беларусь

Добруш
2
2 объекта найдено
Производствов Добруш, Беларусь
Производство
Добруш, Беларусь
59 м² 1/1 Этаж
€ 118,997
Производственный корпус. Площадь земельного участка : 85.13 соток Комплекс состоит из трех с…
Коммерческаяв Добруш, Беларусь
Коммерческая
Добруш, Беларусь
585 м² 2/2 Этаж
€ 26,545
Продаётся помещение под любой вид деятельности, в том числе многофункциональный комплекс в ц…

Параметры недвижимости в Добрушский район, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитное
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