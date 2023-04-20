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Купить магазин в Дембровский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Демброво, Беларусь
Магазин
Демброво, Беларусь
762 м² 1/1 Этаж
€ 53,872
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы &quo…
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