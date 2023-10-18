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Коммерческая недвижимость в Дембровский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Магазин с парковкой в Демброво, Беларусь
Магазин с парковкой
Демброво, Беларусь
Площадь 762 м²
Этаж 1/1
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы "м6"…
€55,804
Realting.com
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