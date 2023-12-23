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Магазины в Даниловичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин с интернетом, с отдельным входом, с Signalizaciya в Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Магазин с интернетом, с отдельным входом, с Signalizaciya
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/3
Продается помещение в здании, расположенном на территории одного из крупнейших белорусских к…
€27,208
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