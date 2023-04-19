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Купить коммерческую недвижимость в Даниловичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческаяв Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
22 м² 2/2 Этаж
€ 23,599
Помещение, которое расположено на территории санатория «Радон» Гродненской обл. …
Коммерческаяв Даниловичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Даниловичский сельский Совет, Беларусь
18 м² 1/3 Этаж
€ 25,968
Продается помещение в здании, расположенном на территории одного из крупнейших белорусских к…
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