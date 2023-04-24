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Коммерческая недвижимость в Далёковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Далёковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Далёковский сельский Совет, Беларусь
74 м² Количество этажей 1
€ 153,201
Продается замечательная усадьба на берегу озера. Витебская обл., Браславский р-н, д. Милашки…
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