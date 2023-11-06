Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Добринёвский сельский Совет
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Минск, Беларусь
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 3
Предлагаем в аренду офис по ул. Одоевского 117. Площадь офиса 52.6 м2. 2008 год постройки. К…
€68,663
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 25 комнат с интернетом, с охраной, с отдельным входом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 25
Площадь 845 м²
Количество этажей 2
Уникальное предложение! В живописнейшем месте, в массиве соснового леса, у реки Рыбчанка, жд…
€124,012
Магазин с парковкой в Демброво, Беларусь
Магазин с парковкой
Демброво, Беларусь
Площадь 762 м²
Этаж 1/1
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы "м6"…
€55,013
Офис 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Берёза, Беларусь
Офис 6 комнат с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Берёза, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 2 365 м²
Этаж 1/1
Продам Капитальное строение, площадь 2365 кв.м., г. Береза, ул. Ленина, 100В, центр, целевое…
€144,525
Офис 4 комнаты в оживленном месте в Минск, Беларусь
Офис 4 комнаты в оживленном месте
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Этаж 1/3
Продается офисное помещение г. Минске. Адрес: г. Минск, пер. Войсковый  д.13. - Общая площад…
€120,282
Коммерческая с парковкой, с в жилом доме в Минск, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с в жилом доме
Минск, Беларусь
Площадь 35 м²
Этаж 1/18
Предлагаем к приобретению административное помещение, находящееся в современном многофункцио…
€386,955
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с подъездными путями в Каменец, Беларусь
Коммерческая с парковкой, с мебелью, с подъездными путями
Каменец, Беларусь
Площадь 273 м²
Этаж 1
ЛОТ 2448. Многофункциональное здание в Центре г. Каменец 1953 года постройки. Общая площадь …
€46,621
Производство в Гродно, Беларусь
Производство
Гродно, Беларусь
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
€121,215
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с отдельным входом в Могилёв, Беларусь
Коммерческая 4 комнаты с парковкой, с интернетом, с отдельным входом
Могилёв, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 834 м²
Количество этажей 3
Продается здание в Могилеве под коммерческое использование: медцентра, офисов, фитнес-клуба …
€652,695
Коммерческая с подъездными путями в Орша, Беларусь
Коммерческая с подъездными путями
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Гараж ул. Белинская площадь от 24 до 25,2 м & sup2; этаж 1/1, высота потолка 3,5 м, кирпич, …
€4,103
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Житомля, Беларусь
Производство с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Житомля, Беларусь
Площадь 1 640 м²
Количество этажей 3
В продаже здание бывшей школы. д. Житомля, ул. Школьная 6Б. (18 км от Гродно) Земельный учас…
€85,783
Коммерческая в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 12 м²
Этаж 1/1
ЛОТ 5447. В продаже здание площадью 203,4м2 (назначение - обслуживание дома социальных услуг…
€9,604
Realting.com
Перейти