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Коммерческая недвижимость в Добринёвский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая 16 комнат в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 16 комнат
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
16 Количество комнат 397 м² Количество этажей 2
€ 316,365
Продается реконструированное здание Школы-детсада.  Реконструкция проводилась в одноква…
Производство 15 комнат в Томковичи, Беларусь
Производство 15 комнат
Томковичи, Беларусь
15 Количество комнат 1 194 м² 1/1 Этаж
€ 108,779
Готовый бизнес, приносящий доход! Продаётся производственно-складская база д.Томковичи , 26,…
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