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Магазины в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 3 комнаты в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Торговый павильон из сэндвич-панелей в п. Чижовка Солигорского района. 2017 г.п.  Полностью …
€74,967
Realting.com
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