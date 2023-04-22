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Продажа офисных помещений в Чижевичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Офис в Чижевичский сельский Совет, Беларусь
Офис
Чижевичский сельский Совет, Беларусь
249 м² Количество этажей 2
€ 40,553
Продается административное помещение общей площадью 249,4 кв.м, в двухэтажном административн…
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