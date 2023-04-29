Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Молодечненский район
  5. Чистинский сельский Совет
  6. Производственные помещения

Производственные здания в Чистинский сельский Совет, Беларусь

Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство в Чисть, Беларусь
Производство
Чисть, Беларусь
1 268 м² Количество этажей 1
€ 89,870
Комплекс зданий (производство) п. Чисть, ул. Лесная, 10 Общая площадь: 1 268.3 м2 1040.5 м2 …
Realting.com
Перейти