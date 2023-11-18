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Коммерческая недвижимость в Чистинский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая 30 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной в Чистинский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 30 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Чистинский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 30
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/3
Продажа предприятия полного цылка с газом, своей электростанцией и тд. Адрес: Молодеченский …
€1,38 млн
Realting.com
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