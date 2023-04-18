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Купить производственное здание в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Производствов Чёнки, Беларусь
Производство
Чёнки, Беларусь
810 м² 1 Этаж
€ 141,107
Продается арочный навес для ремонта техники (ангар) п. Ченки. Площадь ангара 810 м2 с 8-мью …

Параметры недвижимости в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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