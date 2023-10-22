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Коммерческая недвижимость в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство в Чёнки, Беларусь
Производство
Чёнки, Беларусь
Площадь 810 м²
Этаж 1
Продается арочный навес для ремонта техники (ангар) п. Ченки. Площадь ангара 810 м2 с 8-мью …
€136,815
Realting.com
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