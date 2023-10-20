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Коммерческая недвижимость в Тюрлёвский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Производство с подъездными путями, с отдельным входом в Тюрли, Беларусь
Производство с подъездными путями, с отдельным входом
Тюрли, Беларусь
Площадь 931 м²
Производственное здание площадью 931,3 кв.м.  Адрес: д.Тюрли, Молодечненский район ❤️ Произв…
€344,040
Realting.com
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