Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Беларусь
  4. Тимковичский сельский Совет

Коммерческая недвижимость в Тимковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческая в Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Тимковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный летний домик 99,4м2 и баня 36,6м2 в лесу на огороженном участке площад…
€36,147
Realting.com
Перейти