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Купить коммерческую недвижимость в Терюхский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческаяв Терюхский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая
Терюхский сельский Совет, Беларусь
5 030 м²
€ 182,230
Комплекс зданий с агроусадьбой, состоящий из:  -Агроусадьба, одноэтажное здание на 351,…
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