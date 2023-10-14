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Коммерческая недвижимость в Тетерковский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческая новое здание, с подъездными путями, с kompyuternaya set в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая новое здание, с подъездными путями, с kompyuternaya set
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Парк Шале Укля расположен на берегу озера Укля! Viber, Whatsapp, Telegram Целевое назначен…
Цена по запросу
Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, незавершенное строительство в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческая 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, незавершенное строительство
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Парк Шале Укля расположен на берегу озера Укля! Viber, Whatsapp, Telegram на этом номере! Це…
€589,774
Realting.com
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