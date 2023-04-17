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Купить магазин в Хидринский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Магазинв Хидринский сельский Совет, Беларусь
Магазин
Хидринский сельский Совет, Беларусь
572 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…

Параметры недвижимости в Хидринский сельский Совет, Беларусь

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