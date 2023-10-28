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Коммерческая недвижимость в Хидринский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Ресторан, кафе 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 122 м²
Количество этажей 2
Продается здание придорожного сервиса (назначение - Здание специализированное розничной торг…
Цена по запросу
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями в Хидринский сельский Совет, Беларусь
Магазин с парковкой, с интернетом, с подъездными путями
Хидринский сельский Совет, Беларусь
Площадь 572 м²
Количество этажей 2
Продается торгово-выставочный комплекс расположенный на трассе М1. В состав комплекса входят…
Цена по запросу
Realting.com
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