ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Готовый бизнес
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Беларусь
Червенский район
Магазины
Магазины в Червенский район, Беларусь
коммерческая недвижимость
10
склады
3
Магазин
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Магазин с парковкой, с интернетом
Брест, Беларусь
3 049 м²
1/2
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
€1,13 млн
Рекомендовать
Офис 28 комнат с парковкой, с видеонаблюдением, с охраной
Минск, Беларусь
28
821 м²
9/9
Коммерческое помещение в престижном БЦ Софит Адрес: г. Минск, пер. Софьи Ковалевской, д. 60…
€941,320
Рекомендовать
Магазин с парковкой, новое здание, с интернетом
Минск, Беларусь
69 м²
1/16
Обратите внимание на перспективное помещение в густонаселенном , активно развивающемся район…
€108,440
Рекомендовать
Офис с в жилом доме
Минск, Беларусь
80 м²
1
Продается жилое помещение с отдельным входом, с возможностью перевода в нежилое помещение. Ц…
€111,520
Рекомендовать
Склад 2 комнаты с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Брест, Беларусь
2
176 м²
1/1
Продам Склад, г. Бреста, Я. Купалы 100, площадь 176,4 кв.м., дополнительно пристроен закрыты…
€43,301
Рекомендовать
Ресторан, кафе с подъездными путями, с Signalizaciya
Молодечно, Беларусь
1 252 м²
2
Продается ресторанный комплекс в историческом месте г. Молодечно. 1989 г. п. Площадь - 1251,…
€425,477
Рекомендовать
Офис в центре города, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Гродно, Беларусь
650 м²
3
Сдается помещения в Аренду на ул. Подольной, 37. 2/3 этаж. Помещения с евроремонтом. Здан…
€5
Рекомендовать
Магазин
Брест, Беларусь
1/4
Административно - торговое помещение (назначение - помещение бытового обслуживания населения…
€74,835
Рекомендовать
Коммерческая с отдельным входом
Минск, Беларусь
29 м²
8
Машиноместо в подземном отапливаемом паркинге по пр-кту Независимости. Адрес: г. Минск, пр-т…
€9,413
Рекомендовать
Готовый бизнес со стеклопакетами, в центре города, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
1 567 м²
3
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площ…
€1,11 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Минск, Беларусь
242 м²
5/9
Продаются офисные помещения в бизнес-центре (класс В) с доступом 24/7 по адресу г.Минск пер.…
€143,514
Рекомендовать
Производство с подъездными путями, для бизнеса
Узда, Беларусь
784 м²
Продаётся земельный участок 2,0325 га с складскими помещениями площадью 784 м2 в г.Узда, пер…
€41,418
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL