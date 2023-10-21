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Коммерческая недвижимость в Червень, Беларусь

1 объект найдено
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом в Червень, Беларусь
Склад с парковкой, с подъездными путями, с отдельным входом
Червень, Беларусь
Площадь 600 м²
Этаж 1/1
Продается здание склада 1300 м кв., состоящее из двух помещений 600 и 700 м кв. для размещен…
€59,444
Realting.com
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