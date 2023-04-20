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Купить производственное здание в Чашникский район, Беларусь

Чашники
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1 объект найдено
Производство 1 комнатав Чашники, Беларусь
Производство 1 комната
Чашники, Беларусь
1 Количество комнат 157 м² 1/1 Этаж
€ 59,225
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