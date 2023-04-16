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Купить ресторан в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
152 м² 1/2 Этаж
€ 85,566
Удобно стоящее здание со своей стоянкой. Рядом остановка маршрутного такси и автобусов.10мин…

Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

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