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Готовый бизнес в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Продажа рыбного хозяйства с базой отдыха в д.Щарка в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Продажа рыбного хозяйства с базой отдыха в д.Щарка
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 450 000 м²
Количество этажей 2
Рыбное хозяйство Щарка + БАЗА ОТДЫХА ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС! В ВИЛЕЙСКОМ районе, д. Щарка…
€334,304
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